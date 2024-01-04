Dinleyenler mest oldu

Öykü Gürman yılbaşı için sahne aldığı Merit Lefkoşa Hotel& Casino’da muhteşem bir performans sergiledi.

Eşsiz sesi, güzelliği ve zerafeti ile salonu dolduran hayranlarını adeta büyüleyen sanatçı unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.Siyah payetli elbisesi ile sahne alan Öykü Gürman saçı ,makyajı ve şıklığı ile dinleyenlerden tam not aldı.

Dansları ve sahne performansı ile sevenlerini mest eden sanatçı hareketli şarkıları ile dinleyenlerini coşturdu.

Merit Lefkoşa sahnesinde 2024 yılına girmenin kendisine ne kadar mutluluk verdiğini dile getiren Öykü Gürman yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı .

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 09:22