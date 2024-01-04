103 ölü, 211 yaralı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda, aralarında 6 çocuğun olduğu 103 kişinin hayatını kaybettiği, 211 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğüne dair sosyal medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Yas ilan edildi

İran hükümeti, terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

Diğer yandan, Kirman Valiliğinden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Hamaney: Saldırının karşılığı çok sert olacak

İran lideri Ali Hamaney, Kirman'daki saldırıyı gerçekleştirenlerin ve onlara bunu yaptıranlara yanıtın “çok sert olacağını” söyledi.

İran lideri Ali Hamaney, Kirman’daki terör saldırısına ilişkin mesaj yayınladı.

Hamaney, “İran halkının kötü ve cani düşmanları bir kez daha facia yaratarak Kirman’da şehit kabirlerinin mis kokulu atmosferinde çok sayıda değerli insanımızı şehit ettiler” ifadelerinde bulundu.

Saldırganların bu eylemine tolerans gösterilmeyeceğini belirten Hamaney, “Hem masumların kanına bulanmış eller, hem de onları bu yanlışa sürükleyen yozlaşmış ve fesat beyinler, bundan sonra baskıların ve adil cezaların kesin hedefi olacaktır. Bilsinler ki, bu felaketin karşılığı Allah'ın izniyle çok sert olacaktır” açıklamasına bulundu.

Hamaney, yaslı ailelerin acılarını paylaştığını, onlara sabır ve başsağlığı, yaralılara şifa dilediğini belirtti.