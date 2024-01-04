90 ton malzeme

Güney Kıbrıs ile İngiltere’nin Gazze için gönderdiği, insani yardım malzemelerini taşıyan “RFA Lyme Bay” adlı geminin Mısır’a ulaştığı açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile İngiltere’nin dün, eşzamanlı açıklama yaparak, 90 ton yardım malzemesi taşıyan geminin Mısır’ın “Port Said” kentine ulaştığını ve malzemelerin, Mısır Kızılayı aracılığıyla Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye ulaştırılacağını kaydettiğini yazdı.

Gazete, geminin “Port Said” Limanı’na ulaşmasının Güney Kıbrıs için yıla başlamanın en güzel şekli ve Hristodulidis Hükümeti için de “önemli bir diplomatik güvenoyu” olduğunu kaydederken, başta Malta’ya giden geminin nihai hedefe varmasının yalnızca Güney Kıbrıs’a bağlı olmadığına işaret etti.

Gemide yaklaşık 90 ton insani yardım malzemesi olduğunu belirten gazete, bu yardımın içinde Güney Kıbrıs’ın sağladığı 10 ton ilaç bulunduğunu ve yardım malzemeleri arasında 10 bin 770 izotermal acil durum battaniyesi ve 4 bin 805 çadır bulunduğunu kaydetti.

Haberde, teslimatın doğrudan İsrail’e veya Filistin topraklarına yapılmadığı, çünkü Netayahu Hükümeti’nin henüz bu bölgelere, özellikle de Aşdot Limanı’na direkt erişim izni vermediği ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de konuyla ilgili açıklama yaparak, daha fazla yardım gönderilebilmesi için belli planları olduğunu ve uluslararası toplumun artık, Gazze halkına yardım gönderebilmek için uygulanabilir seçenekleri bulunduğunu söylediğini kaydetti.