Kan donduran olay ! 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi bıçakladı..

Karın bölgesinden yaralanan İ.O ve sol koltuk altından yaralanan O.E Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada:

“03.01.2024 tarihinde, saat 09.15 sıralarında, Gemikonağı’nda Sanayi Sitesinde, A.Ş.A.(E-16) ve E.A. ikamet etmekte oldukları evden çıkmaları konusunda tartıştıkları İ.O.(E-41), H.O.(E-30) ve O.E.(E-45) ile kavga ettikleri sırada, A.Ş.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile İ.O’yu karın bölgesinden, O.E’yi ise sol koltuk altından yaralamıştır.

Olayda yaralanan İ.O. ve O.E., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

A.Ş.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”