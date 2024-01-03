Asgari ücretlinin gözü kulağı artıştayken Gardiyanoğlu açıklama yaptı

“Oy birliği ile bir asgari ücret belirlemek istiyorum”

Gardiyanoğlu, “Gerek işveren, gerekse işçi kesimiyle rutin konuşmalarımızı yaptık. Asgari Ücret temsilcilerinde değişiklik olacak, bunu da bekliyoruz tabi. Ayın 4’ü gibi Aralık ayının Hayat Pahalılığı yansımasını göreceğiz. O benim maaş şablonum olacak. Çok hassas bir terazi. Ben iki kesimde de yer aldığım ve hayatı hem işçi hem işveren olarak yaşadığım için durumlarını çok iyi bir şekilde anlıyorum. Herkesin isteğine yakın bir derecede asgari ücret belirlemek en büyük dileğim” dedi.

“Üretim sektörüne ekstra prim desteği için çalışıyoruz”

Asgari ücretin yükselmesiyle beraber prim desteğinin de devam ettiğini ekleyen Gardiyanoğlu üretime yönelik sektörlerde prim desteği oranını artırmayla ilgili çalışmalarının olduğunu kaydetti. Gardiyanoğlu “Yılbaşından önce bununla ilgili gerekli talimatları verdim ve %30-35 gibi rakamlara çıkabilir. Şu anda devletimiz zaten %25 prim desteği veriyor. Yeni çalışmayla sadece üretim sektörüne yönelik prim desteği artışı yapılacak. Burada amacımız üretimi de teşvik ve desteklemek. Asgari ücret toplantısına kadar bu rakamı netleştirerek işverenlerimize sunacağım” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret üzerindeki tartışmaları ortadan kaldıracak bir çalışma yapıyoruz”

Asgari ücrette yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarını söyleyen Sadık Gardiyanoğlu “Bunu kabul ettirirsek ve uygulamaya koyarsak asgari ücret üzerindeki tartışmalar tamamen sona erecek. Asgari ücret otomatik olarak tartışma olmayacak şekilde belirlenmiş olacak. Bunu önümüzdeki hafta açıklamayı planlıyorum” dedi.

“Çalışma hayatını disiplin altına sokuyoruz”

Çalışma hayatının ülkede disiplin altına girmeye başladığını söyleyen Gardiyanoğlu birçok önlem alınmaya başladıklarını vurguladı.