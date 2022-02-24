‘Görevini kötüye kullandı’

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı 3 davanın birinden beraat eden ancak 2’nden hakkında mahkûmiyet kararı verilen gardiyan Hüseyin Mehmetoğlu’nun cezası dün açıklandı. Uyuşturucu suçlamasından kurtulan sanık, görevini kötüye kullanarak, cezaevine yasaklı eşya sokmak suçundan 20 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti, sanığın cezaevine uyuşturucu içerikli hap sokma davasından beraat ettirildiğini, ancak görevi kötüye kullanma ve cezaevine yasaklı eşya sokma suçlarından mahkumiyet verildiğini anımsattı. Kararı okuyan Yargıç Soytaç, sanığın maddi kazanç elde etmek amacıyla görevini kötüye kullanıp narkotik nitelikli hapları hükümlü bir tutuklu için cezaevine sokmasını aleyhine değerlendirdiklerini ifade etti.

Kamu görevlisinin görevini kötüye kullanmasının kabul edilebilir olmadığını, bunun toplumda güvensizliğe neden olduğunu belirten Soytaç, sanığı mahkum edildiği 2 davadan 20 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Hüseyin Mehmetoğlu, 3 Kasım 2020 tarihinde sırt çantasında cezaevine 150 adet yeşil reçeteli Suboxone hap soktuğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık ifadesinde hapları cezaevinde uyuşturucu madde suçundan tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Gazimağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 ay boyunca yargılanan sanığın savunmasını yapan avukat Burçin Teyarecioğlu, Suboxone isimli hapların içeriğinde bulunan Buprenorphine ve Naloxone isimli maddelerin Uyuşturucu Maddeler Yasası kapsamında olmadığını öne sürmüştü. Savunmanın ortaya attığı iddiayı değerlendiren mahkeme, Buprenorphine ve Naloxone isimli maddelerin yasada belirtilmediğini ifade ederek, sanığı uyuşturucu suçundan beraat ettirmişti. Ancak mahkeme, sanığı görevini kötüye kullanma ve cezaevine yasaklı eşya sokmak suçundan mahkum ederek, dava kararını 23 Şubat’a bırakmıştı.