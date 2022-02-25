Ukrayna'ya destek

Rusya'nın askeri harekatını reddettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için gerçekleştirdiği mücadeleyi destekliyor" dedi. Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuşan Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" dedi.

"Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim" diye konuştu.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını tekrarladı.

Cumhurbaşkanı, "Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini de kullandı.

Türkiye hazırlıklarını tamamladı

Bu arada AK Parti MKYK toplantısı sonrasında konuşan Ömer Çelik, Ukrayna'daki gelişmelere değindi. Gerilimin azalması için Türkiye'nin diplomatik ilişkilere devam edeceğini söyleyen Çelik, "Türkiye Montrö Sözleşmesi ile ilgili hazırlıklarını tamamladı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ağırlıklı gündem maddesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi olduğunu belirten Çelik, bütün bu çabalara rağmen krizin kademe kademe yükseldiğini ve sonuçta bugünkü saldırı durumunun ortaya çıktığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gelinen nokta, gerek İkinci Dünya Savaşı sonrasında, gerek soğuk savaş sonrasında Batı ittifakıyla Rusya arasındaki en gergin durum diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemlerinde pek çok gerginlik söz konusu oldu ama bu gerginliklerin hiçbiri bu aşamaya ulaşmamıştı. Bunun Batı-Rusya ilişkileri açısından jeopolitik sonuçları, ekonomik sonuçları bundan sonraki dünya düzeni açısından da güçlü sonuçları olacaktır." diye konuştu.