Çernobil’i aldı

Günlerdir endişeyle beklenen Rusya-Ukrayna savaşı dün sabaha karşı başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, bölgede çatışmalar şiddetlendi. Savaşın ilk gününde 169 kişinin yaralandığı, 57 can kaybı olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'da 74 yer üstü askeri altyapı unsurunu imha ettiğini duyurdu.

Korku ve panik

Korkulan savaş dün sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Rus ordusu Ukrayna’ya harekât düzenlendi. Rus ordusunun ilerleyişi dün geç saatlere kadar sürdü. Ukrayna’da halk paniğe kapılırken, market rafları boşaldı, benzincilerin önünde kuyruk oluştu, binlerce kişi başkent Kiev’i terk etti. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti.

Putin: Başka çare bırakmadılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, “Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" ifadesini kullandı. Putin açıklamasının devamında, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz" dedi.

Zelenski’den halka çağrı: Sokağa çıkın

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise "Askeri tecrübesi olan herkesin gelip, İçişleri Bakanlığı'na başvurmasını istiyoruz. Bizi koruyan savaşçılarımıza kan bağışı yapmanızı istiyorum. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin" dedi. Rusya başlattığı askeri harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, " Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarında bunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkânsız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil" dedi.

İlk günün bilançosu: 57 kayıp

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko da, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ülkenin sağlık sisteminin şu anda istikrarlı olduğunu ifade eden Lyashko, ayakta tedavi görebilecek hastalara, hastane yataklarını boşaltmaları çağrısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Hedefimize ulaştık

Rusya Savunma Bakanlığı ise "İlk günkü tüm hedeflerimize ulaştık" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 74 yer üstü askeri altyapı unsurunu imha ettiğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki çatışmalarda bazı Rus askerlerini esir aldığını da açıkladı. Ukraynalı yetkililer Rusya'nın 203 saldırı düzenlediğini bildirdi.

3 Rus helikopteri vuruldu

Bunun yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel askeri havalimanına saldıran 3 Rus helikopterini vurduğunu duyurdu. Sınır yetkilileri Rus askerlerinin Belarus sınırındaki Zhytomyr bölgesinden Kiev'e girmeye çalıştığını ve Rusya'nın Grad roketatar sistemleri kullandığını açıkladı.

Ruslar Çernobil’i aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.