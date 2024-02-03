Görkemli bir tören yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, geçen çarşamba DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başsavcı Sarper Altıncık, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu ve Erkut Şahali, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ ve misafir üniversitelerin Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı.

Törende bini aşkın ön lisans ve lisans mezununa diplomaları takdim edildi. DAÜ’nün, 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde verdiği mezunları ile toplam mezun sayısı 72 bini aşmış oldu.

Mezunların senato üyeleri ve akademisyenler eşliğinde salona girişi ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birincisi Ezgi Kudret ile DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü birincisi Lore Lekgotla D. Bothate birer konuşma yaptılar. Mezunlar, konuşmalarının sonrasında geleneksel sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Sonrasında ise 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi ön lisans ve lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcıları eşliğinde geri sayımın ardından keplerin büyük bir coşku içerisinde havaya atılması ile son buldu.

