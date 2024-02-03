Nüfus politikası şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, maaşların artmasının, alım gücünde bir artışa tekabül etmediğini söyledi.

Erhürman, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, alım gücü olarak orta sınıfın aşağıya doğru çekildiğini belirtti ve “Rakamsal büyüme, alım gücünde bir artışa tekabül etmiyor” dedi.

Nüfus politikasının kaçınılmaz olduğunu belirten Erhürman, CTP olarak üç senedir aralıksız nüfus politikasından söz ettiklerini, nüfus politikası olmadan kalkınma planı yapılamayacağını kaydetti.

Okullarda ana dili Türkçe olmayan çocuklara dil eğitimi verilmesi gerektiğini belirten Erhürman, “O çocuk nereden gelmiş olursa olsun, kendi çocuğum gibi görüyorum. Nereli diye ayrım yapmıyorum. Nereden gelmiş olursa olsun eğitim vermek zorundasınız” dedi.

Tüm sorunların çözüm yolunun nüfus politikasından geçtiğini belirten Erhürman, nüfus politikası olmadan ne tarımın, ne narenciyenin, ne de kanalizasyonun konuşulabileceğini söyledi. Ne kadar nüfusa ihtiyaç duyulduğunun saptanması gerektiğini kaydeden Erhürman, hangi sektörde kaç kişiye ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Yurt dışından gelen üniversite öğrencileri, çalışma izinlileri ve yabancılara mülk satışı konularında planlama yapılması gerektiğini kaydeden Erhürman, nüfus politikası, uzun vadeli sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planı, yabancılara mülk satışı, ana dili Türkçe olmayan çocuklarla ilgili her ilçede hazırlık sınıfları açılmasını uzun zamandır dile getirdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Lefkoşa’da ev kiralayamaz duruma düştüğünü ifade eden Erhürman, inşaat sektöründe öngörülebilirliğin sağlanması için de planlamanın şart olduğunu kaydetti.

Eğitimin niteliği değiştirilmeli

İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede verilen eğitim konusunda alarm zillerinin çaldığını kaydeden Erhürman, öğretmenlerle birlikte masaya oturup planlama yapılması gerektiğini dile getirdi. Erhürman, eğitimin niteliğini değiştirmek gerektiğini söyledi.

Nüfus politikası olmaksızın sağlıkta politika geliştirmenin mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, kaç doktora, yatağa, cihaza ihtiyaç duyulacağının bilinmesi gerektiğine işaret etti.

2024’te erken seçim olacak

Erken seçim beklediğini kaydeden Erhürman, “2024’te erken seçim olacak. Halkın, yaşananlara ciddi tepki göstereceği günler gelecek” dedi. Her geçen gün sorunlara çözüm üretmenin biraz daha zorlaştığını dile getiren Erhürman, “Bir an önce bu zihniyetten kurtulmak lazım, bunun da yılı 2024’tür” diye ekledi.

