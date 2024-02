Trodos ve et kuyruğu

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın araçlı geçişler için kullanılan tek kara sınır kapısı olan ve sürekli yoğunluk yaşanan Metehan’da dün yine aşırı bir yoğunluk yaşandı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen birçok vatandaş kar keyfi için Trodos’a giderken, yüzlerce kişi de ucuz et almak için Güney Kıbrıs’a akın etti. Metehan kapısında güneye geçmek için bir saate yakın süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, geçişlerin kolaylaştırılmasını istedi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, güneye geçişlerdeki artışı daha çok et ve sebze alımına bağladı. Kuzeyde 600 lira olan kıymayı, güneyde kilosu 280 liradan aldıklarını söyleyen vatandaşlar, bunun yanı sıra sebze ve meyve fiyatlarındaki farklılığa dikkat çekti. Vatandaşlar, güneyde 10 TL olan bir sebzeyi kuzeyde 30 liraya alabildiklerini söyledi.

Ne dediler…?

Sultan Iılcan

“Sınır kapısında resmen eziyet yaşıyoruz. Hem güneyde hem kuzeyde daha fazla polisin görevlendirilmesi lazımdır. Çünkü güneyden kuzeye gidiş-gelişler giderek artacaktır. Hayat pahalılığı nedeniyle insanlar çoğu şeyi güneyden almaya başladı.

Özellikle et, tavuk ve kıyma güneyde daha uygundur. Bizde dana kıymanın kilosu 500 TL, güneyde 200 TL’dir. Ayrıca ilaç fiyatları da kuzeye göre daha ucuzdur.”

Kerim Nasuf Kerim

“Güneydeki fiyatlar daha ucuz ve cazip. Kuzeyde bir demet maydanoz 25 TL, güneyde ise 30 kuruşa denk geliyor. Geçen gün kuzeyde marul aldım 30 TL ödedim, güneyde ise 10 TL’ye satılıyor. Sütü bile güneyden alır olduk. Mesele kuzu eti 9 buçuk Euro, 8 Euroya kadar kıyma var.”

Refika Yavuz

“Güneye sigortamı çıkarmaya gidiyorum ve sadece küçücük bir işim olmasına rağmen bu trafikte beklemek zorundayım. Çözülmeyen bu sorun nedeniyle vaktimizden fazlaca çalınıyor. Güneye geçtiğim zaman alışverişimi oradan yapıyorum. Gerek et gerekse kıyafetlerimi oradan alıyorum, çünkü Euro’nun bu kadar yükselmesine rağmen güney kuzeye göre daha ucuz. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle bazen geri dönmek istiyorum ancak dönecek yer olmadığı için kapıya kadar gitmek zorundayım. Yaşanan bu soruna artık kalıcı bir çözüm bulunmalıdır.”

Mustafa Hacıtorunu

“Güneye geçtiğimizde inanılmaz bir trafik yoğunluğuyla karşılaşıyoruz. Üç tane geçiş yolu var ancak yine de yetersiz. Güneye sadece pasaportumu almak için gideceğim ancak çok trafik var ve geri dönecek yer de yok. Gazeteci Reşat Akar her gün bu tv2020’de gündeme getiriyor ancak yetkililerin çözüm bulma gibi bir niyetleri yok. Boşuna nefes tüketiyoruz.”

İbo Beycanlı

“Güneye geçip Trodos’a gitmek istedik ancak çok yoğun bir trafik vardır. Sanırım bu durumda gidemeyeceğiz. Yetkililerden hiçbir beklentim yok çünkü hiç bir şey yaptıkları yoktur. Ya tamamen kapıları kapatsınlar ya da tamamen açsınlar ki insanlar rahat rahat geçip gitsin. Bir saatten fazladır burada bekliyoruz. Sanırım gitmekten vazgeçeceğiz.”

Hakkı Biricik

“Güneye geçip arabamın sigortasını yaptırmak ve alışverişe gitmek istedim ancak trafiğin yoğunluğunu görünce aracımı sosyal konutlarda bırakıp yürüyerek geldim. Kuzeyden bir şey artık alınmadığı için güneyden alışveriş yapmaya gidiyorum. Ulaştırma Bakanlığı başka işlerle uğraşacağına buradaki soruna bakması gerekiyor. Araçlı geçişler için ekstra bir kapıya daha ihtiyaç olsa da bizim yöneticiler bu konuyla ilgilenmiyor.”

Mustafa Kermeoğlu

“Güneye her gün geçiyoruz ve bu trafikle her gün karşılaşıyoruz. Güneyde çocuklar var onları okuldan almaya gidiyorum, 10 dakikalık işi 2 buçuk saatte hallediyorum. Güneye geçtiğim zaman et fiyatları uygun olduğu için et alıyorum. Yaşanan bu yoğunlukla ilgili yetkililerin bir çözüm bulmaları gerekiyor.”

İbrahim Nedim

“Güneye geçmek için yarım saattir burada bekliyoruz. Bu işi daha da kolaylaştırmak için çalışma yapmaları gerekiyor. Güneye geçiş amacımız alışveriştir. Hem geziyoruz hem de alışveriş yapıyoruz. Güneyden kıyafet ve mutfak alışverişlerimizi yapıyoruz ancak bu yoğunluk işkenceye dönüşüyor.”

Mustafa Çalışkan

“Güneye geçiyoruz ve yoğun bir trafik var. Yaz aylarında genellikle yoğunluk oluyordu şimdi artık bu aylarda da trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Bunun çözümü de kolay. Örneğin Ledra Palace veya Çağlayan kapısının ticari araçlara açılması buradaki yoğunluğu biraz da olsa azaltacaktır. Bir an önce bir çözüm bekliyoruz.”

Ali Kıranel

“Güneye geçiyoruz ancak çok ciddi bir trafik var. Bu soruna artık kalıcı bir çözüm bulmaları gerekiyor. Ben şu anda 20 dakikadan fazladır burada geçiş için bekliyorum. Güneye geçiş amacım orada havaalanından yolcumuzu almaktır. Çok sık geçmiyorum ancak geçiş yapacağımızda da böyle sorunlarla karşılaşmak üzücüdür. Buna artık kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor.”

Ahmet ZOR

Kuzeyden güneye gidiş-gelişler arttı. İnsanlar daha ucuz ürün almak için güneye gidiyor. Zaten Metehan kapısı her zaman yoğundu, şimdi daha da kalabalık oldu. Güneye geçmek için saatlerce araç kuyruğunda bekliyoruz. Buna bir çare bulsunlar. 2024 yılındayız ve halen araç kuyruklarında beklemeye mahkum ediliyoruz.”

Cemal Aşık Yemenici

“Güneye geçme sebebimiz Rum tarafının daha ucuz olmasıdır. Bizde denetim yok, ekmeğin ve her türlü temel gıda maddesinin fiyatı her gün değişiyor. Hükümet kontrol ediyoruz diyor ama icraat yok. Bizi Rum tarafında yolcu ettiler.”

Özgür Aydındağ

“Keşke sınır kapılarında yaşanan bu izdihama çözüm bulsalar. Ancak yılladır aynı sorunu yaşıyoruz ancak bir çözüm bulunamıyor.”

Derya Koral

“Bazılarımız alışverişe, bazlarımız iş için güneye gidiyor. Her gün kapılarda eziyet çekiyoruz. Bu sorun neden çözülemiyor anlamıyoruz. Sadece kuzeyde değil, güney tarafından gelişte de uzun araç kuyrukları oluşuyor. Hem giderken hem de gelirken saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz.”

Yusuf Öztrurna

“Metehan çile kapısı oldu. Ancak sadece Metehan değil, Beyarmudu ve diğer tüm sınır kapılarında aynı sorun yaşanıyor. Yıllardır kapılarda yaşanan sorunlar giderilmiyor. Öte yandan kuzeyden güneye gidiş-gelişlerde her geçen gün artıyor. İnsanlar daha ucuz ürün almak için güneye akın ediyor. Böylelikle eskiden kapılarda bir saat olan bekleme süresi 2 saate çıkıyor. Kapılarda yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”