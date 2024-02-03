500 bin TL ödedi

Ercan yolunda 25 yaşındaki Çağrı Miralay’ın ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan aracın sürücüsü Mustafa Kaya dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Tutuksuz yargılanmasına emir verilen zanlı, 500 bin TL nakit teminat yatırdı.

Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, kan örneği sonuçlarının henüz çıkmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, kazanın 28 Ocak 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan anayolunun 3. Kilometresinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, VJ 420 plakalı van araçla seyreden Mustafa Kaya’nın diğer araçlara öncelik hakkı vermeden isimsiz tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yaptığını ve o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını açıkladı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı aracın akasya ağaçlarına çarpıp durduğunu belirten polis, sürücü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti. Polis memuru, kazanın ardından zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 29 ve 31 Ocak tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Analiz sonucu çıkmadı

Polis, Miralay’dan alınan kan örneklerinin analiz sonuçlarının henüz çıkmadığını açıkladı. Polis memuru, 2 kişiden ifade aldıklarını belirtti. Zanlı ile Miralay’ın telefon dökümlerinin beklendiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını ve davası görülünceye kadar ehliyetine el konulmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 500 bin TL nakit teminat yatırmasına, 4 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, ayrıca zanlının ehliyetine geçici olarak el konulmasına da karar verdi.