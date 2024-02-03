Çabalara katkıda bulunacak

Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin (TCCH) 2024-2026 yılları arasındaki çalışmalarını desteklemek üzere 2,5 milyon Euro tutarında ek mali yardım sağlayan yeni bir delegasyon anlaşması imzaladı.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında imzalanan bu yeni anlaşma, adanın kültürel mirasının korunması, restore edilmesi ve muhafaza edilmesi suretiyle AB'nin Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırma çabalarına katkıda bulunacak.

Avrupa Birliği’nin, 2012'den bu yana, toplamda 27,5 milyon Euro'ya ulaşan katkıyla Kıbrıs'ta güven artırma ve uzlaşı çabalarına olan bağlılığını gösterdiği belirtilen açıklamada, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklık çerçevesinde bugüne kadar ada genelinde 130’dan fazla kültürel miras alanını restore edip koruma altına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, projenin 9. aşamasının, genç nesilleri Kıbrıs'ın ortak kültürel mirasının yeni nesil koruyucuları olarak yetiştirmeyi hedefleyen Kıbrıs'ın Kültürel Miras Genç Elçileri girişimi aracılığıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmalarına dahil etmeye devam edeceği belirtildi.

“Restore edilen ve koruma altına alınan alanların dijital ortama aktarılması sayesinde Kültürel Mirasın Dijital Ortamda Korunması ve Çevrimiçi Erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar, bu aşamada eklenecek olan sanal turlar ve 3D rekonstrüksiyonlar ile devam edecektir” denilen açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıs'ın kültürel mirasının çeşitliliğinin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra kültürel mirasın barışın inşasında oynadığı rol konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarını desteklediği kaydedildi.

