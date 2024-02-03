Güneye kaçıp geri döndü

Hüseyin ÇİÇEK

Uyuşturucu tasarrufu ve verme suçlamasıyla yargılanmayı beklerken, yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçan ve 8 yıl sonra geri dönen Malik Toran hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 18 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kararı okuyan yargıç, sanığın işlediği uyuşturucu verme suçunun giderek, yaygınlaştığını, toplumun geleceğini ve sağlığının tehlikeye attığını belirtti. Yargıç, son zamanlarda uyuşturucu suçlarındaki artışa dikkat çektikten sonra mahkemelerin gündeminde önemli bir yer kapladığını söyledi. Yargıç, sanığın, 26 Aralık 2013 tarihinde, bir şahsa 15 gram uyuşturucu verdiğini ve 2014 yılında, davası gündemdeyken yasadışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne kaçtığını anımsattı. Ağır ceza yargıcı, sanığın, 2022 yılı Ekim ayı içerisinde KKTC’ye döndüğünü ve tutuklandığını belirtti. Yargıç, sanığın uyuşturucu suçunu sadece şahsi kullanım maksadıyla değil, ticari amaç ile de kullandığını, bunun sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğunu belirtti. Uyuşturucu suçlarının yaygınlığına da vurgu yapan mahkeme, kamu yararı gereği sanığa hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini ifade ettikten sonra, sanığı 18 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

Kaçtı, 8 yıl sonra tutuklandı

Gazimağusa ve Lefkoşa’da, meydana gelen uyuşturucu suçlarıyla ilgili aranan Malik Toran, Güney Kıbrıs’a kaçmıştı. Güneyden dönen sanık, 8 yıl sonra 7 Ekim 2022 tarihinde karma köy Pile’de yakalanmıştı.