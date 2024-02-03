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Mağduriyetler giderilmeli

CTP Girne İlçesi’nden bir heyet Geçitköy ve Güzelyalı bölgelerini ziyaret etti

Mağduriyetler giderilmeli
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi’nden bir heyet geçtiğimiz gün şiddetli yağmurdan dolayı büyük hasara uğrayan Geçitköy ve Güzelyalı bölgelerini ziyaret etti. Girne İlçesi’nin ziyaretine CTP’li milletvekilleri, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis üyeleri ve parti yetkilileri ile Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de katıldı. Hasarı yerinde tespit eden heyet, bölgedeki yurttaşların beklentilerini dinledi, çözüm önerilerini sundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, bölge sakinlerinin beklentisinin gerçek zarar-ziyanlarının tespit edilerek, devletin mağduriyetlerini gidermesi olduğunu ifade etti.
 

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YORUMLAR
Saka
Saka - 6 saniye Önce

Baskan daha öncekiler nasil odedilerse bunu da pas gececekler gelen yardımı yiycekler halk mağdur olacak degisen bisey yok

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