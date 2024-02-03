Mağduriyetler giderilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi’nden bir heyet geçtiğimiz gün şiddetli yağmurdan dolayı büyük hasara uğrayan Geçitköy ve Güzelyalı bölgelerini ziyaret etti. Girne İlçesi’nin ziyaretine CTP’li milletvekilleri, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis üyeleri ve parti yetkilileri ile Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de katıldı. Hasarı yerinde tespit eden heyet, bölgedeki yurttaşların beklentilerini dinledi, çözüm önerilerini sundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, bölge sakinlerinin beklentisinin gerçek zarar-ziyanlarının tespit edilerek, devletin mağduriyetlerini gidermesi olduğunu ifade etti.

