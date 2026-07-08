Gözler toplantıda

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantı, saat 10.00'da Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Komisyonda işçi, işveren ve devlet tarafı, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmelerini sürdürecek.Komisyon, yılın ilk toplantısını 9 Ocak'ta yapmış ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere aylık asgari ücreti brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak belirlemişti.Yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla taraflar son olarak 30 Haziran'da bir araya gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bu toplantının ön değerlendirme ve istişare niteliğinde olduğunu açıklamıştı. Bugün yapılacak toplantıda, ekonomik veriler, hayat pahalılığı oranı ve tarafların talepleri doğrultusunda yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik müzakerelerin sürmesi bekleniyor.