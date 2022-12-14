Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul ile belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım gecesi Arkın Colony Hotel’de gerçekleştirildi.

“Kendim için değil, kentim için” sloganıyla gerçekleştirilen aday tanıtım gecesine yüzlerce kişi katıldı. Görkemli organizasyonda “Murat Şenkul’la Girne’ye hizmet ve vizyon gelecek” sloganları atıldı.

Geceye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, bazı milletvekilleri, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkan adayı Ceyhun Kırok da katılarak destek verdi.

CTP Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi ise seçim çalışmaları programı nedeniyle gecede yer alamadı, desteklerini iletti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, coşkulu kalabalığa seslenerek “Girne’de değişimin rüzgârı püfür püfür esiyor” diyerek seçim sonucunun şimdiden belli olduğunu belirtti.

Ülkemizin incisi konumundaki Girne’nin bugün trafik, deniz kirliliği, karanlık sokaklarıyla anıldığını ifade eden Erhürman, “Gözün aydın Girne... Bundan sonra Girne, Murat Şenkul'la hizmet, turizmin başkenti, Kıbrıs’ın incisi olarak anılacak.” dedi.

Şenkul: Girne çaresiz değil, vizyonsuzdur

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’nin çaresiz değil vizyonsuz olduğuna vurgu yaparak kötü yönetim sonucu bugün sorunlarla boğuşan kentin bu yapıyı hak etmediğini belirtti.

Vizyon, hizmet ve icraatla, Girne’ye değişimi yaşatmak için yola çıktıklarını ifade eden Şenkul, kötü yönetim sonucu kentte katı atık, trafik, karanlık gibi daha birçok sorunun baş gösterdiğini söyledi.

Şenkul, Girne Belediye yönetimi ile hem belediye çalışanları hem de halk arasındaki küskünlüğe son vererek, etkin ve verimli hizmet sunan bir belediye yaratacaklarının altını çizdi.

