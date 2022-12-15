Önce yargı sonra deport

Lefkoşa’da gündüz vakti sokak ortasında bağırıp herkesi rahatsız eden Nijeryalı Tope Oluwaseun Victor Falodun’un (22) o esnada araçla yoldan geçen polis memurlarına da hakaret etti. Polis memurları, çevreye rahatsızlık veren zanlının ifadesini almak için yanına gitti. Ancak zanlı bu kez de elleri ve kollarıyla polis memurlarını ittirerek darp etti. Güçlükle gözaltına alınan zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü de ortaya çıktı.

Zanlı dün ‘polisi darp, görevinden men etmek, rahatsızlık, uygunsuz tavır- hareket ve itale-i lisan’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, zanlının 13 Aralık 2022 tarihinde Lefkoşa’da Girne Kapısı Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki asfalt yol içerisinde, anlamsızca yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptığı bir esnada olay mahallinden RHA 4159 plakalı aracı ile geçmekte olan iki polis memuruna hakaret ettiğini söyledi.

Başaran, polis memurlarının araçtan inerek zanlıya müdahale etmek istediğini, bu esnada iki polis memurunu sert bir şekilde elleri ile göğsünden ittirmek sureti ile darp edip görevinden men ettiğini ifade etti.

Polis, zanlı Tope Oluwaseun Victor Falodun’un makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada Tope Oluwaseun Victor Falodun'un KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve aynı zamanda sözlü beyanında kalacak herhangi bir yerinin olmadığını da bildirdiğini anlattı.

Polis memuru Birtan Başaran, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının 20 gün süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.