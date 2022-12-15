Kalıcı çözümler üretildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Sekiz buçuk yıl boyunca her bir dakikamız ve her bir saniyemiz bu şehri nasıl daha iyiye ulaştırabiliriz diye düşünmekle geçti” dedi. Mehmet Harmancı ve LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekip okul ziyaretlerine 20 Temmuz Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Suat Günsel İlkokulu ve Meral Vedat Ertüngü Lisesi ile devam etti.

Ziyaretlerinde sekiz buçuk yıl boyunca Lefkoşa için yapılanları özetleyen Harmancı, yağmur suyu drenaj sistemleriyle yılların sorunlu noktalarına kalıcı çözümler ürettiklerini, yağmurlara karşı dayanıklı ve sağlam bir Lefkoşa yarattıklarını söyledi. Yaklaşık 9 milyon TL yatırım ile 4.700 metrelik drenaj sistemi çalışması yaptıklarını dile getiren Harmancı, Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen bölge, Başbakanlık kavşağı, Girne Kapısı ve caddesi ile Okullar yolu dahil pek çok noktada yapılan çalışmalar sayesinde sorunların çözüldüğünü dile getirdi. Şht. Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddelerinin ilk dönem yapılan dönüşüne de dikkat çeken Harmancı, önümüzdeki dönemde de güçlü ve sağlam bir Lefkoşa için yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Harmancı, kentsel yaşam niteliğini yükselten 4 yeni mahalle parkını Lefkoşa’mıza kazandırdıklarını ve mevcut parklardaki yürüyüş ve koşu yollarında yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde uzun yıllardır atıl durumda bırakılan 20.000 metrekarelik alanı son 20 yılın en büyük parkına yani Kızılbaş Parkı’na yine Lefkoşalılarla beraber dönüştürmeyi başardıklarını anlatan Harmancı, 2022-2026 döneminde “Spor ve Kardeşlik” parkını başkente kazandıracaklarını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022, 11:44