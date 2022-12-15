Grev uyarısı yapıldı

Kamuda örgütlü 13 sendika ve sivil toplum örgütü, yeni asgari ücretin belirlenmesi için adım atılmadığı ve Maliye Bakanlığı'nın sendikaları protokol görüşmelerine çağırmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikalar gelecek Çarşamba'ya kadar hükümete süre vererek, bu süre sonunda Ercan'da grev dahil tüm demokratik haklarını kullanacağını bildirdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, asgari ücret masası oluşturularak, yeni asgari ücretin belirlenmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Ayrıca 2011 sonrası işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi adına hükümetle yapılan protokolün gereğinin yerine getirilmediğini iddia eden Elmalı, "Hükümetin gündemi seçim, ama bizim ve emekçilerin derdi geçimdir" diyerek hükümeti eleştirdi.

Kasım ayında yüzde 2,48, son 5 ayda yüzde 29,38, son 11 ayda yüzde 86,14, son bir yılda yüzde 114,35 enflasyon meydana geldiğini söyleyen Bengihan, 2022'nin ilk 6 ayında hayat pahalılığının yüzde 56,76 olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 41,21 artış yapıldığını hatırlattı.

Asgari ücretlinin şu an 3 bin 863,98 TL (yüzde 44,93) kaybı olduğunu söyleyen Bengihan, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın 2 bin 553 TL'ye çıkmış olmasına rağmen sendikaların çağrılarına kulak tıkandığını belirterek, Maliye Bakanlığı'nı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu halen toplantıya çağırmamakla eleştirdi.

Ortak açıklamaya imza koyan kuruluşlar şöyle:

KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, MALİYE-SEN, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, KAMUSEN.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022, 10:46