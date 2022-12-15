Türkiye’nin gündemi değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nin "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetti. Eğer karar temyizde kesinleşirse Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığından alınacak. Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin de tamamlanması gerekiyor.

Karar halktan ve birçok kesimden tepki görürken, binlerce kişi Saraçhane’ye akın etti. Saraçhane'de "Hükümet istifa" sloganları yükselirken, İmamoğlu ve Akşener toplanan kalabalığa bir konuşma yaptı. Vatandaşlar tarafından “Hak, hukuk, adalet”, “Hükümet istifa” sloganları da atıldı.

İmamoğlu: Hangi çılgın zincir vurabilirmiş…

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanan yüzlerce kişiye hitap etti.

Başkanlık binasının önündeki otobüsün üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte çıkan İmamoğlu “Saraçhane'ye, evinize hoş geldiniz” sözleri ile konuşmasına başladı. İmamoğlu “İstanbullular, İstanbul kimin demiştik? Sizin sizin… 16 milyon İstanbullu'nun. Hangi çılgın, millete ait herhangi bir sürecin set kurabilirmiş. Hangi çılgın zincir vurabilirmiş. Hiç kimse vuramaz. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla bir arada olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel Başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte olacağız” dedi. İmamoğlu “ Ama bu akşamın taçlanması için size hitabı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet ediyorum” diyerek Akşener'i konuşması yapmak üzere çağırdı. İmamoğlu ve Akşener'in konuşması sık sık “Hükümet istifa” sloganları ile kesildi.

Akşener: Bu şarkı burada bitmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen karar sonrası Saraçhane'de toplanan vatandaşlara seslendi. Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde okuduğu şiir nedeniyle hapse atılmasını hatırlattı. Hey gidi Saraçhane! Hey gidi Saraçhane! Ne çektiniz be! Bundan yıllar evvel, burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı” diye konuşasına başlayan Akşener, kalabalıktan yuhalamalar yükselmesi üzerine, “Yok yok! Biz yuhalamayız. Biz gereğini yaparız. O büyükşehir belediye başkanı, buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip, ‘Bu şarkı burada bitmez’ dedi. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum ‘Bu şarkı da burada bitmeyecek” şeklinde konuştu.