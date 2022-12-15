Turizm Emekçileri dün Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in, bölgeye kazandıracağına dair söz verdiği Old Milos Butik Hotel alanını ziyaret etti.

Turizm emekçileri, 2018 yılında projesi tamamlanan hotel alanına gittiklerine adeta şok yaşadı. Turizmin kalbi Alsancak’a kazandırılacağı söylenen projenin hiç başlamadığını gören turizm emekçilerinin şaşkınlığı, yerlerde Atatürk’ün posterlerini, Türkiye ve KKTC bayraklarını görünce daha da arttı. Emekçiler, yerlerde ve çamurun içerisinde bulunan bayrakları topladı. Gördükleri manzara karşısında isyan eden Turizm Emekçileri Platformu üyesi Beyhan Kurtarankartal, viraneye dönen proje alanıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabında şu cümlelerle paylaştı:

“Fırat Ataser’in turizmin kalbi Alsancak'a ve halka sözünü 2018'de verdiği Old Milos Butik Hotel projesini ziyaret ettik. Bırakın projenin yapılmasını değirmen olmuş virane!

Anavatan Türkiye'nin ve cennet adamız KKTC'nin bayraklarının yerlere atıldığını gördük.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri çamur içinde!

Orada olduğumuzu haber alan yetkililer gelip alelacele bayrakları toplasalar da bu, bayrakların dört yıldır çamur içerisinde olduğu gerçeğini değiştirmez.

Alsancak, ana vatan Türkiye'mize, Ulu Önder Atatürk'e ve cennet adamıza yapılan bu saygısızlığın peşini bırakmayacak!”