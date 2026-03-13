Grev sona erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ektam’da, iş yerine dönmek isteyen çalışanların hayalinin gerçek olduğunu ve toplu iş sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

Hasipoğlu, Ektam Kıbrıs Ltd. ve Emek İş Sendikası temsilcileri ile bakanlıkta yapılan toplantının sonunda 34 gündür süren grevin son bulduğunu ve taraflar arasında uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Toplantı sonunda Ektam Kıbrıs Ltd. Direktörü Yusuf Gülçür ile Emek-İş Sendikası Başkanı Doğukan Akdeniz, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu şahitliğinde toplu iş sözleşmesine imza koydu.

Hasipoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Ektam ile Emek-İş Sendikası arasında önemli bir uzlaşı sağlandığını ve iki taraf arasında toplu iş sözleşmesi imzalandığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ilk günden beri “çalışanlarımız iş yerine dönmek istiyor, çalışmak istiyor” dediklerini ifade eden Hasipoğlu, dolayısıyla her iki tarafa da teşekkür etti.

Ekmek kapısı

Emek-iş Sendikası Başkanı Doğukan Akdeniz de, 34 gündür süren grevin bakanlık ve Çalışma Dairesi’nin girişimiyle son bulduğunu belirterek, “İşveren tarafına teşekkür ederiz. Uzun süre bir anlaşamamazlık noktamız oldu ancak oturup konuştuk ve gerçekten aramızda bir fark olmadığını gördük. Onlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Ektam Direktörü Yusuf Gülçür de, sendika ile yapıcı bir biçimde yaptıkları görüşmeler sonucunda bu noktaya geldiklerini ifade ederek, “Onlara teşekkür ederim. Bizim işveren olarak hiçbir zaman fabrikanın kapalı olması, üretimden vazgeçmesi diye bir düşüncemiz olamazdı. Hele de benim ülkemde ben böyle bir şeye izin veremezdim” dedi.

Şirketin “ekmek kapısı” olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Gülçür, markanın önemine dikkat çekti.