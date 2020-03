Grip olmuşlar

Kuzey Kıbrıs’ta dün ülkede turist olarak bulunan 2 kişi corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındı. Karantinaya alınanlardan birinin 85, diğerinin 94 yaşında olduğu belirtildi. Şüpheli her iki vakaya test yapıldı.

Turistlerden her ikisinin de test sonucunun negatif çıktığı, gribal enfeksiyon geçirdikleri belirtildi.

Ülkede tatil amaçlı bulunan iki turist soğuk algınlığı şikâyetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na başvurdu. İki turistin ateşinin yüksek olmasından dolayı corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri, karantinada tutuklan her iki turiste test yaptı. Yapılan test sonuçları temiz (Negatif) çıktı. Her iki turistin İsveç’ten geldiği, Girne’deki otellerde konakladıkları öğrenildi.