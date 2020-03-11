Kâmran Aziz ve Arkadaşları Müzik Topluluğunun CD’si tanıtıldı

Kıbrıs Yayın Kurumu’ndaki 1960-1963 Kıbrıslı Türklere ait radyo ve görüntü kayıtları arasında yer alan “Kâmran Aziz ve Arkadaşları” müzik topluluğunun 1963 radyo konserlerinin kayıtlarının yer aldığı müzik CD’sinin tanıtımı, önceki akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde düzenlenen etkinlikle yapıldı.

Verilen bilgiye göre, gecede, 7 Mart 2017’de hayatını kaybeden Kâmran Aziz’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle de anma etkinlikleri yapıldı. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı, Kâmran Aziz ve Arkadaşları” müzik topluluğunun hayattaki üyeleri de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kültür hayatına kazandırılan kayıtlardan oluşan CD’de 1963’ün son aylarında kaydedilen 10 parça yer alıyor.

Gecede; Cumhurbaşkanlığı Kültür Komitesi’nden Kani Kanol, Cumhurbaşkanlığı Kültür Komitesi’nden Yaşar Ersoy birer konuşma yaptı.