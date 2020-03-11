‘Corona’ önlemi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avusturya Cumhurbaşkanı Aleksander Van der Bellen’in daveti üzerine gerçekleştireceği Viyana ziyaretini ‘Corona’ alarmı yüzünden ileriki bir tarihe erteledi.

Rum kaynakları, Anastasiadis başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun ‘Coronavirüs’ konusunda yeni önlemleri ele aldığını ve bu çerçevede Lefkoşa’daki tüm okulların yanı sıra Lefkoşa Üniversitesi’ni bir süre için kapatma kararı aldığını bildirdi.

Rum hükümetinin İtalya’ya posta hizmetlerini durdurduğunu da belirten Rum kaynakları, yeni önlemler için Bakanlar Kurulu toplantılarının devam edeceğini, Anastasiadis!’in bu çerçevede Viyana ziyaretini iptal ettiğini kaydetti.



Prens Charles gelecek

Bu arada Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 18-21 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Prens Charles ile 19 Mart’ta bir görüşme yapacağını yazdı.

Anastasiadis’in 19 Mart tarihinde Prens Charles’ı Başkanlık Sarayında düzenlenecek olan resmi törenle karşılayacağını, ardından da baş başa görüşmeye geçileceğini kaydeden gazete, Prens Charles’ın Güney Kıbrıs’ta bulunacağı süre içerisinde, devlet ve dini makamlardan üst düzey temsilcilerle görüşeceğini aynı zamanda ateşkes hattı ile UNFICYP’i ziyaret edeceğini belirtti.

Prens Charles’a Güney Kıbrıs ziyaretinde eşi Cornwall Düşesi Camilla eşlik edecek.