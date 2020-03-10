KKTC’DE İLK KORONA VAKASI

KKTC’de ilk korona vakası saptandı. Konuyla ilgili açıklama yapan sağlık bakanı pilli “hastanın genel durumu iyi. tedavisi sürüyor. temaslı takip başladı” dedi. Vakanın görüldüğü Salamis Otel karantinaya alınırken, deniz Kızı otelin de karantinaya alındığı öğrenildi



KKTC’de ilk korona vakası saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Gazimağusa’daki otelin karantinaya alındığını açıkladı.

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesinin KKTC’ye geldiğini belirten Pilli, kafilenin özel bir servisle Gazimağusa’daki bir otele götürüldüğünü kaydetti.

Yüksek ateş şikayeti olan 65 yaşındaki Alman turistin dün akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezine alındığını belirten Bakan Pilli, kadın turistin test sonucunun bu sabah pozitif çıktığını açıkladı.

Pilli, kadın turistin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Pilli gelişmelerle ilgili açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılacağını da belirtti.



SALAMİS BAY CONTİ RESORT OTEL KARANTİNAYA ALINDI

Alman turistin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında turistin konakladığı Gazimağusa’daki Salamis Bay Conti Resort Otel karantinaya alındı



Polis otele giriş ve çıkışları durdurdu. Sağlık ekipleri otel içerisindeki tüm turistler ve çalışanları testten geçiriyor

ÇALIŞANLARIN KALDIĞI ORKİDE OTEL DE KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan salamis Otel çalışanlarının kaldığı Orkide Otel de karantinaya alındı.. sağlık ekipleri burada da görev yapıyor

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre Port View İsimli otelde de iki şüpheli vaka saptandı. İki kişinin yapılacak kontrolleri sonrasında koronavirüs olup olmadığı ortaya çıkacak

ŞİKAYET İÇİN: 0533 / 0548 850 11 88 NUMARALI TELEFONLAR ARANABİLİR

Sağlık Bakanlığı son 14 gün içinde Covid 19 hastalığı görülen ülkelerde bulunan ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri bulunanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 11:50