Kış Kupası’nda şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Başel Holding’in katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Kış Kupası üçüncü ve son yarışı pazar günü Girne'de koşuldu.

Girne’de Fikri Macila ve Hüseyin Genç zirvede!

Şampiyonanın üçüncü ve son ayağında Genel Klasmanda büyük çekişme yaşanırken Fikri Macila – Harun Çakır yarışı birinci olarak tamamladı. Hemen arkasından Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen ikilisi ikinci ve Halil Mulla – Ali Yoncu ikilisi de üçüncü olarak tamamladılar.

Kategorilerin dereceleri de belirlendi

Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Fikri Macila – Harun Çakır, Sınıf 1'de Doğa Koyuncu – Hasan Damdelen, Sınıf 2'de Mehmet Kamiloğlu – Ahmet Özerdem, Sınıf T2'de Serkan Bolkaner – Ömer İlhan Sayar ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı ve Arda Öksüzoğlu birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, toprak ve dağlık bir zeminde ve iki çıkış ile aynı etapta yarışılan ATV Enduro Cup‘ta ve ATV4 kategorisinde ise en iyi zamanı Sona Singh kaydederken, ATV 1’de Hüseyin Genç, ATV2’de Hasan Pilli birinci geldi. ATV Genel Klasmanı’nda ise Hüseyin Genç en iyi zamanı elde etti.

Ödüller verildi

Başel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Polaris Winter Cup 2020'de Rally Cars’larda Ahmet Kofalı - Mehmet Çağla şampiyon olurken, ikincilik Fikri Macila –Harun Çakır ikilisinin, üçüncülüğü ise Halil Mulla- Ali Yoncu ve Edim Macila – Güner Şevketoğlu aynı puanı paylaştılar.

ATV’lerde ise ATV1’de Ertun Altay, ATV2’de Hasan Pilli ve ATV4’te ise Sona Singh şampiyon oldu.

Yarışın hemen ardından gerçekleşen Kış Kupası ödül töreninde ise sezon sonu kupaları ve Başel Holding Özel ödülleri sporculara takdim edildi.

2020 Polaris Winter Cup şampiyonları ise Sınıf R’de Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N’de Fikri Macila – Harun Çakır, Sınıf 1’de Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Gençlerde Ahmet Kofalı – Arda Öksüzoğlu, Sınıf T2’de Serkan Bolkaner – Ömer İlhan Sayar oldu.