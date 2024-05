Güçlü rekabet ‘şart’ oldu

Ömer KADİROĞLU

Cep telefonu hayatımızın en önemli parçası haline geldi. Ancak kabarık faturalar halkın belini büktü.

İstatistik Kurumu verilerine göre; Nisan ayında Telsim (Vodafone) görüşme ücretlerine yüzde 148, Turkcell görüşme ücretlerine yüzde 65 oranında zam gelirken, aylık fatura tutarları iki hatta üç katına çıktı. Cep telefonlarına yüklü miktarda artış gelmesi vatandaşlardan tepki gördü.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, KKTC’de sadece iki GSM operatörü olduğunu, rekabet ortamı oluşmadığı için iletişim beledinin fazla olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, yetkililerden ülkeye üçüncü bir GSM operatörü gelmesi için çalışma yapmasını beklediklerini söyledi.

Ne dediler…?

Ali Yıldırım

“Cep telefonu kullanıyorum ve son bir ayda yüzde 148 oranında zam geldi. GSM şirketi ile görüştüm; geçen ay 300 civarında gelen faturanın bu ay neden 700 geldiğini sordum. Bana “normalde 900 TL olduğunu ve yüzde 20 indirim yaparak 700 TL’ye düşürüldüğünü ayrıca bu ay yine bir yüzde 20 daha indirim yapacaklarını” söylediler. Devlet yöneticilerinin bu kadar yüksek oranda zamlara izin vermesi bize gösteriyor ki hiçbir şeye önem ve ilgi göstermiyorlar. İki GSM operatörünün eline kaldık diye istedikleri fiyatı uyguluyorlar. Umarım daha başka iletişim operatörleri de gelir ve bir rekabet ortamı doğar da bu fiyatlar aşağıya düşer.”

Ali Artemel

“ Faturalara büyük bir zam yapıldı. Yüzde 100’ün üzerimde olduğu için bu faturalar hepimizi zorluyor. Geçen ay 300 kusur TL gelmişti ancak bu ay cep telefonu da aldığım için kaç para fatura geldiğini bilmiyorum, çünkü telefonun ücreti de faturama yansıtılıyor. Cep telefonunu daha çok arama olarak iletişim amaçlı kullanıyorum. Dilerim yüksek faturalarla ilgili çalışma yaparlar ve rakamları düşürürler.”

Kezban Değirmenci

“Cep telefonu faturalarına çok fazla artış geldi. Geçen ay 800 TL ödediğim faturamı bu ay bin 200 TL ödemek zorundayım. Bu rakamlar bütçemizi sarsıyor. Devlet yetkilileri bu kadar yüksek rakamlara herhalde işlerine geldiği için müsaade ediyor. Bu düzen böyle ve değişmeyeceğini bildiğim için yetkililerden beklentim yoktur. İnşallah başka operatörler gelir ve iletişim iki şirketin eline kalmaz.”

Filiz Altunay

“ Cep telefonu kullanıyorum ve faturalara son bir ayda yüzde 148 oranında bir artış geldi. Bu durum da bizleri ekonomik olarak sıkıntılara sokuyor. Yetkililerin bu kadar yüksek oranda zam yapmasına izin vermelerine bir anlam veremiyorum. Şu anda hem internet hem de arama olarak kullanıyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz farklı operatörleri de Kıbrıs’a getirerek rekabet ortamı sağlamaları ve halk daha uygun fiyatlara görüşme şansı sunmalardır.”

Ören Yurteri

“Cep telefonu kullanıyorum. Faturalara son bir ayda yüzde 148 oranında zam yapıldı. Geçen ay 300 TL ödediğim telefon faturam 600 TL’ye çıktı. Devlet yetkililerinin bu kadar yüksek artış yapılmasına izin vermesinin nedeni nedir bilmiyorum, çünkü ortada bir devlet göremiyoruz. Devlet olan vatandaşını her yönüyle düşünmelidir. Ülke yönetmek makamlara gidip oturmak değildir.”

Yüksel Davulcu

“Cep telefonu kullanıyorum. Faturalara son bir ayda yüzde 148 zam yapıldı. Benim 6 aylık sözleşmem vardı ve bu sözleşme bittikten sonra herhalde zamlı tarife ile faturalandırılacağız. Devlet bu kadar yüksek oranda zam yapılmasına neden izin veriyor bilemiyorum. Geçen gün su arıtmanın filtrelerini değiştirdim. Geçen yıl 400 TL iken bu yıl bin 700 TL ödedim. Her şeyde ciddi artışlar vardır. Sadece iki operatörün yerine baka operatörlerin de olması rekabeti getireceğinden oldukça önemlidir.”

Cuma Kansu

“Cep telefonu kullanıyorum ve son bir ayda bayağı büyük bir zam geldi. Geçen ay fatura 890 TL iken bin 300 TL geldi. Bu rakamlar bütçemizi sarsıyor. Hükümet edenlerin bu denli yüksek oranda zamlara müsaade etmesinin nedenini bilmiyorum ancak muhtemelen işlerine geliyor. Şu an iki firma anlaşmalı gidiyor ve fiyatlar hemen hemen aynıdır. Rekabet olması için farklı firmaların da adaya gelmesi oldukça önemlidir ve bu konuda yetkililerden çalışma bekliyoruz.”

**