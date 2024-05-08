Süreç ilerliyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Polis Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları bilgi edinme başvurusuna aldıkları cevaplar ve şikayetçi oldukları çeşitli yolsuzluk dosyaları konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Özersay, sadece “sahte diploma” değil, “rüşvet”, “vergi kıyağı”, “yasalara aykırı servet beyanı”, “Kıb-Tek’in zarara uğratılması” gibi konularda bugüne kadar polise yaptıkları çeşitli şikayetlerden bazılarının polis soruşturmasının tamamlandığını belirtti.

Özersa şunları ifade etti:

“1-Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Kalkınma Bankası’ndan kredi verilmesi karşılığında rüşvet istediği yönündeki iddiayla ilgili başvurumuz konusunda polis soruşturması tamamlanıp konu Başsavcılığa iletildi.

2-Bir otelin vergi hesaplamalarında müdüre hükümet yetkililerince baskı yapılarak vergi kıyağı yapıldığı yönündeki iddia konusunda da (belli ki suç unsuru tespiti yapıldığı için) soruşturma tamamlanmış ve dosya Başsavcılığa iletilmiş.

3-Başta Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı olmak üzere milletvekillerinin servet beyanlarının yasalara aykırı şekilde yapıldığı ve yasa ihlal edilerek servetlerini nereden bulduklarının kendilerinden sorulmadığı konusundaki şikayetimiz üzerine başlatılan polis soruşturması halen devam ediyor.

4-Kıb-Tek konusunda poliste iki ayrı başvurumuz var. Bunlardan birisi kurumun 20 milyon dolar zarara uğratıldığı konusundadır, bir diğer ise Teknecik’teki jeneratörlerin sigortalanmasından kaynaklanan yolsuzluk iddiası hakkındadır.

Polisten aldığımız resmi yanıta göre her iki soruşturma da devam etmektedir. Üstelik Kıb-Tek konusundaki polis soruşturması derinleşiyor. Bu konularda uzman olan MYO üyemiz ve Enerji Komitesi Başkanımız Yusuf Avcıoğlu da polise ifade verdi.

5-Sahte diploma konusunda yaptığımız çok sayıda şikayet konusunda bazı soruşturmalarda tutuklamalar oldu, mahkeme önüne çıkarılanlar oldu, bazı başka şikayetlerimiz konusunda ifadeler alındı ve aldığımız resmi yanıta göre bu konularda farklı aşamalarda olacak şekilde soruşturmalar devam ediyor. Dosyası tamamlananlar Başsavcılığımıza iletilecek ki konu mahkeme önüne aktarılsın.

Polise verdiğimiz 113 kişilik sahte diploma bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz liste içerisinden bazı isimler tutuklandı ve muhtemelen aynı listede yer alan başka isimler de yakında tutuklanacaklar.”