Caydırıcı önlemler alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu, şiddet, hırsızlık, sahte evrak, cinayet, taciz ve tecavüz gibi suçlarda meydana gelen artışlar toplumun tüm kesimlerini rahatsız ediyor. Bir turizm ve eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs’ta adli suçların azalması için ciddi önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten vatandaşlar, polisin güçlendirilmesini ve cezaların artırılmasını istiyor.

Özellikle bıçaklı saldırıların artması karşısında savunmasız kalan insanların hayati tehlike yaşadığına dikkat çeken vatandaşlar, trafik denetimleri sırasında kontrol edilen araçlardan bıçak çıktığını, bu tehlikenin görmezden gelinemeyeceğini söylüyor. Vatandaşlar; polisin güçlendirilmesi, cezaların artırılması ve suç işleyenlerin ihraç edilmesi için Meclis’in olağanüstü toplanması gerektiğini belirtiyor.

Ne dediler…?

Hasan Ulukan

“KKTC’de suçlarda ciddi bir artış var. Bu suçların azalması için sıkı denetimler yapılmalıdır. Genelde suç işleyenler yabancılardır diye görüyoruz. Ülke sorma gir hanına döndü. Cebinde parası olmayan insanlar bu ülkeye geliyor ve parası bitince suça karışıyor.

Vatandaş olanı da vatandaş olmayanı da bu ülkede suç işliyorsa sınır dışı etmeleri hatta sonradan vatandaş olanların ve suç işleyenlerin de vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerekiyor.”

Hasan Gürkut

“Suçlardaki artışın nedeni polisin yetersizliği, insanların bu ülkeye kolayca girmesi gibi unsurlar etkilidir. Giriş- çıkışların sıkı denetlenmesi gerekiyor. Diğer yandan polisi de güçlendirmek önemlidir. Önceden gerekli tedbirler alınmış olsaydı bugün bu kadar suç işlenmeyecekti. Ülkeye öğrenci olarak gelenler kayıt yaptırdıktan sonra ülkede yaşamaya başlıyor ve çoğu da suç işliyor. Sonradan vatandaş olup da suç işleyenlerin vatandaşlıktan çıkarılması ve sınır dışı edilmesi gerekiyor. Burada vatandaş olmayıp suç işleyenlerin de cezaevinde bakılması yerine sınır dışı edilmesi gerekiyor ki suçlar önlenebilsin. Yetersiz denetimler nedeniyle bunlar başımıza geliyor.”

Mehmet Karabıyıklı

“Ülkede artan suç oranlarının önlenebileceğini düşünmüyorum. İnsanlar maddi açıdan zorlandıkça suçlar artmaya devam edecektir. Cezaları arttırmakla bunun önüne geçilemeyeceğini düşünüyorum. İşlenen suça göre sonradan vatandaş olanların vatandaşlıklarının iptal edilip sınır dışı edilmesi gerekiyor. Diğer yandan da ülkeye giriş-çıkışların daha sıkı denetlenmesi şarttır.”

Hasan Çalışkanlar

“Ülkede artan suç oranlarının azaltılması için ciddi önlemler alınması lazım. Polisin güçlendirilmesi, sınır kapılarının ve gümrüklerin daha sıkı denetlenmesi şarttır. Sınırların teknoloji ile kontrol edilmesi gerekiyor. Bu memlekete uyum sağlamayan sonradan vatandaş dahi olsa vatandaşlığı iptal edilip sınır dışı edilmelidir. Suç işleyenleri de sınır dışı etmek gerekiyor. Çünkü cezaevine koyduğunuz zaman bu halkın vergisi ile onlara bakılıyor. Bu nedenle en kısa sürede ülkede suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi gerekiyor.”

Servet Tok

“Ülkeyi yönetenler giriş-çıkışları daha sıkı tutmalıdır. Bu işin temelinde yatan şey budur. Polisin güçlendirilmesi gerekiyor. Ben de sonradan vatandaş oldum ve bu ülkede suç işleyen sonradan vatandaşların vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmeleri gerektiğine inanıyorum. Diğer yandan vatandaş olmayanlar da suç işlediği zaman bu memlekette cezaevine koyup bakmaktansa sınır dışı edilmeleri düşüncesindeyim.”

Aydemir Gezer

“Basit bir darp olayından bile iki sene ceza alanlar var. Cezaların caydırıcı olmasına rağmen suçlarda azalma olmuyor. Polis sayısı artırılmalı ve ülkeye giriş- çıkışlar çok sıkı kontrol altına alınmalıdır. Cebinde parası olmayan insanlar bu ülkeye giriyor ve parasızlıktan suça yöneliyor. Bu ülkede genelde yabancılar suç işliyor o nedenle burada suç işleyenler sınır dışı edilmelidir.”

Bekir Öğüt

“KKTC’de suçların azaltılması için polis ve mahkemelerin güçlendirilmesi ve ülkeye giriş-çıkışların sıkı denetlenmesi gerekiyor. Ülkede suç işleyenlerin sınır dışı edilmesi hatta sonradan vatandaş dahi olsa hemen vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmeleri gerekiyor.”

Nevcihan Acar

“Ülkede suç oranları çok fazla arttı ve bunun azaltılabilmesi için ülkeye giriş-çıkışların sıkı denetlenmesi gerekiyor. Turist olarak geliyorlar ve burada kalıp suç işliyorlar. Sonradan vatandaş olan ve suç işleyen herkesin kimlikleri iptal edilmeli ve sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Ayrıca vatandaş olmayıp da suç işleyenlerin de sınır dışı edilmesi şarttır.”