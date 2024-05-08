10 bin dolar teklif etmişler

Girne’de 5 kişinin tecavüzüne uğrayan 21 yaşındaki İ.G.’nin (K) şikayetini geri çekmesi için 10 bin dolar teklif edildiği ortaya çıktı.

Genç kıza para teklif ettikleri belirtilen tecavüz zanlıları Yusuf Atan, İbrahim Arzakçı, Şehmus Kaya, Zülküf Kaya ve Baver Yaşar’ın avukatı Mustafa Şener, zanlıların akrabaları Cemil Altan ile Medeni Kaya ve suçla bağlantılı tutuklanan Mehmet Yalçın dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, biri avukat 4 zanlı hakkında “adaletin tecellisinin engellenmesi”, “tanığa müdahale” ve “gizli ittifak kurmak” suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, 21 yaşındaki kızı kaldıkları eve götürerek, sırayla tecavüz ettikleri iddia edilen 5 kişinin 13 Nisan 2024’te tutuklandığını hatırlatarak, Mustafa Şener, Cemil Altan, Medeni Kaya ve Mehmet Yalçın’ın tanığı etkilemeye çalıştığını söyledi.

Polis, 4 zanlının aranmakta olan bir şahısla birlikte İ.G.’nin şikayetini geri çekmesi karşılığında 10 bin dolar teklif ettiklerini açıkladı. Polis, Cemil Altan, Medeni Kaya, Mehmet Yalçın’ın para teklif edilen İ.G ile Yalçın Kasap civarında iletişime geçtiklerini belirtti. Polis, zanlılardan Mustafa Şener’in İ.G.’yi destekler nitelikte gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturma kapsamında, şimdiye kadar 3 kişiden ifade alındığını, zanlıların cep telefonlarının DATA incelemesine gönderildiğini kaydetti.

Polis, kamera görüntülerinin inceleneceğini, aranan bir şahıs daha olduğunu söyleyerek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.