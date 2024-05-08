Önce yargı sonra ihraç

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, ülkesine gitmek için yardım isteyen ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Nijeryalı Kambala Bernadin ile önceki gün Alayköy'de tespit edilen Ameer Hamza, Shan Ali ve Ali Zeeshan dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, tüm zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, 4 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek memleketine gitmek istediğini beyan eden Kambala Bernadin’in yapılan muhaceret kontrolünde 6 Nisan 2022 tarihinden beri 759 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, Ameer Hamza, Shan Ali ve Ali Zeeshan’ın ise 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.20 sıralarında Alayköy'de Mustafa Kemal Caddesi üzerinde CÖŞ şubesi personeli tarafından yolun kenarında yürürken tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde Ameer Hamza’nın 26 Ocak 2023 tarihinden itibaren 467 gün, Shan Ali’nin 2 Kasım 2023 tarihinden itibaren 218 gün ve Ali Zeeshan’ın 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren 553 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespite dildiğini belirtti.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayan bir süre cezaevine gönderilmesine emir verdi.