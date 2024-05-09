Polise teslim edildi

Larnaka’ya bağlı Livatya bölgesinde bulunan ilkokula geçen cumartesi akşamı zarar verenler arasında okulda öğrenim gören 10 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu belirtildi.

Çocuğun okula zarar verdiğinin okul görevlisi tarafından fark edildiğini, öte yandan okula son zamanlarda birçok kez zarar verildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, çocuğun okulun camlarına, binasına ve çatı kiremitlerine zarar verdiğinin görüldüğünü belirtti.

Gazete, yaşları küçük olduğu düşünülen başka kişilerin de okula çatapat attıklarını ve bunun sonucunda okul bahçesindeki banklar, masalar ve plastik çöp kovalarının yandığını kaydetti.

Okula zarar veren çocuğun okul görevlisi tarafından fark edilerek polise teslim edildiğini kaydeden gazete, okul yönetiminin çocuğun ailesinden zararın karşılanmasını isteyeceğini ekledi.