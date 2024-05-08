Teslimattan memnun değil

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bulunan ve kuzey ile güney sınır hattını ayıran Yiğitler Burcu Parkı’nda Rum kesiminden atılan bir gram uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalanan Mustafa Türkkal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Benzer suçlardan sabıkası olan zanlı dünkü duruşmada 90 Euro karşılığında 2 gram uyuşturucu almak için anlaştığını ancak kendisine bir gram Methamphetamine atıldığını söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 27 Nisan 2024 tarihinde saat 13.40 sıralarında Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde görevli nöbetçi askerler tarafından tespit edilen Mustafa Türkkal’a Güney Kıbrıs’tan şüpheli bir madde atıldığının görüldüğünü söyledi. Polis, zanlı Türkkal’ın askerler tarafından yakalandığını, yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, olay yerine gidilerek zanlının teslim alındığını ve polise sevk edildiğinin belirtti.

Polis memuru, zanlının olayla ilgili itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini söz konusu maddeyi telefonla irtibat kurduğu güneydeki bir şahıstan talep ettiğini ve kendisine bırakıldığını ayrıca 9 Nisan tarihinde aynı yöntemle uyuşturucu madde bırakıldığını itiraf ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

“Bir gram eksik aldım”

Polisin ardından söz alan zanlı, uyuşturucu maddeyi 2 gram olarak talep ettiğini ve 90 Euro karşılığında anlaştığını ancak gelen maddenin eksik geldiğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayan bir süre cezaevinde beklemesine emir verdi.