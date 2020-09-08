Gümrük yutmadı

Suna ERDEN

Rum plakalı aracını hurdacıya satan ve gümrüğe sahte evrak sunan Barış Gül ile suç ortağı Eray Özvurulmuş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı Gül’ün Rum plakalı aracı hurdacıya sattığını ancak tamirdeymiş gibi göstermek için sahte evrak hazırlattığı belirtildi. Eray Özvurulmuş’un ise sahte evrak hazırlanmasına yardım ettiği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Barış Gül’ün 21 Ağustos 2020 tarihinde adına kayıtlı HXP 712 plakalı aracı Beyarmudu Kara Giriş Çıkış kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti. Polis, zanlının aracı Güzelyurt’ta 3 bin TL’ye hurdacıya sattığını kaydetti.

Polis, zanlının güneye araçsız geçiş yapmak için sattığı aracı tamirde olduğunu göstermek için sahte evrak hazırlattığını ifade etti.



Zanlı Eray Özvurulmuş’un aracın garajda olduğunu belirtmek için Eray Garaj isimli iş yeri adına düzenlenen sahte bilgilendirme fişini imzaladığını ve Gül’e verdiğini ifade etti. Polis, Barış Gül’ün sahte evrakı Metehan Kara Kapısı gümrük görevlilerine vererek tedavüle sürdüğünü açıkladı.Polis, aracın Gümrük Dairesi Kaçakçılık Bölümünde çalışan memurlar tarafından Güzelyurt’ta tespit edilmesi üzerine zanlıların tutuklandığını ifade etti. Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğine dikkat çeken polis, HXP 712 plakalı aracın Güzelyurt’ta tespit edilerek emare olarak alındığını bildirdi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve ikişer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.