Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 4 yıldır kaçak yaşam süren, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Nijeryalı Takudzwa Eugene Nhamburo hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Hırsızlık için girdiği öğrenci yurdundan çıkmak üzereyken kendisini fark eden yurdun işletmecisi ile güvenlik görevlisini darp eden zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 27 Ağustos 2020 tarihinde Göçmenköy'de Sammy Lytan Wairagala’ya ait evden Beko marka televizyonu çaldığını anlattı.

Polis, güvenlik kameralarında yapılan kontrolde zanlının çaldığı televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit edildiğini belirtti.



Polis, zanlının 3 Eylül’de ise Ada Dorm isimli öğrenci yurdundan kime ait olduğu bilinmeyen ve koli içerisinde HP marka dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken tespit edildiğini aktardı. Polis memuru, zanlının kaçmasını önlemek isteyen yurt işletmecisi Ahmet Ekinci ve Mehmet Gürel'i vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.Polis memuru, zanlının Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağında, Ahmet Ekinci'nin ise sol ayak bileğinde kırık oluşmasına neden olduğunu kaydetti.Zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, yapılan muhaceret kontrolünde 2016 yılından beri KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve yasal statüde olmadığının tespit edildiğini belirtti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, henüz bulunamayan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.