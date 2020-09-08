Kulağını kesti

Suna ERDEN

Gönyeli’de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada kırdığı içki şişesi ile Desmond Obinna Ibe'nin kulağını kesen İkenna Thankgod Kanu dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbile’nin, Kanu’nun evine gidip, olay çıkardığı, saldırdığı belirtildi. Kanu’nun da kavga esnasında elindeki içki şişesini duvara vurup kırdıktan sonra Ibe'nin kulağını kestiği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbile’nin



28 Ağustos 2020 tarihinde Gönyeli'de yaşayan İkenna Thankgod Kanu’nun evine gidip, alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıkardıklarını, kesici bir cisim ile sağ elinden yaraladıklarını söyledi.Polis, İkenna Thankgod Kanu’nun ise kavga esnasında elinde tuttuğu içki şişesini duvara vurup kırdıktan sonra elinde kalan cam parçası ile Desmond Obinna Ibe'nin sağ kulak arkasını 3 santim kesmek suretiyle yaraladığını belirtti.Polis, Desmond Obinna Ibe ve Zachariah Temitope Ogungbile’nin daha önce tutuklanıp, teminata bağlandıklarını anımsattı.Kanu’nun da önceki gün gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile zanlının tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.