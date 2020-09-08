Kafasını fena yardı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Nijeryalı kızlar arasında sevgili yüzünden çıkan kavga sonucu iki kişi tutuklandı.

Bir eğlence mekanında yaşanan olayda Lily Buma’nın (25) erkek arkadaşıyla samimi olduğu gerekçesiyle kavga ettiği Pamela Tatenda Chingodza’nın (25) kafasına şampanya şişesi ile vurduğu belirtildi.

Kavganın ardından tutuklanan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.



Soruşturmayı yapan polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde erkek arkadaş meselesinden dolayı Buman Awah Lilian ile Pamela Tatenda Chingodza’nın kavga ettiğini söyledi.Polis, kavga esnasında Lily Buma’nın masa üzerinde bulunan şampanya şişesini alıp Pamela Tatenda Chingodza’nın kafasına vurmak suretiyle sağ şakağında 3 santim kesi meydana getirip yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.Polis, kavganın ardından her iki zanlının da tutuklandığını kaydetti. Pamela Tatenda Chingodza’nın ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Lily Buma’nın ise öğrenci olduğunu belirten polis, teminat talep etti.Mahkeme, Pamela Tatenda Chingodza’nın 21 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi. Lily Buma ise 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.