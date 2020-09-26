Gümüş takıları alıp gitti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da misafir olarak gittiği arkadaşı Gülşah Özarman’ın takılarını çalan Rahme Hürses tutuklandı.

Yatak odasına kurulan güvenlik kameralarına yakalanarak tespit edilen zanlı Hürses, “İkametgâhtan sirkat” suçlaması ile ilgili dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, yeni başlatılan soruşturma nedeni ile zanlı Hürses’in 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Çebi, zanlı Rahme Hürses’in 24 Eylül 2020 tarihinde arkadaşı Gülşah Özarman’a ait evde misafir olarak bulunduğu esnada, yatak odasından



bir adet gümüş kolye, bir çift gümüş küpe, bir adet gümüş kolye ucu ve bir adet gümüş yüzüğü sirkat ettiğini açıkladı.Zanlının aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını belirten Çebi, evinde yapılan aramada sirkat edilen takıların bulunduğunu açıkladı.Gülşah Özarman’ın evinden 2020 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde de birçok değerli ziynet eşyasının sirkat edildiğini belirten Çebi, müştekinin bu durumdan rahatsız olması üzerine yatak odasına kamera yerleştirdiğini ve zanlının yatak odasından konu eşyaları sirkat ederken tespit edildiğini kaydetti.Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının daha önceden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısının olup olmadığının da araştırılacağını ifade eden Çebi, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti