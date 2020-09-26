Suçsuzluğu anlaşıldı

Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi, 52 yaşındaki Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla ilgili Naim’i öldüren çetenin liderine içerden para miktarıyla ilgili bilgi verdiği iddiasıyla tutuklanan döviz bürosu çalışanı Sema Iyutskanova Hadzhiyska hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yapılan soruşturma sonucunda zanlının suçla bağı olmadığı anlaşıldı. Soruşturma amaçlı 5 gün poliste tutulan zanlı suçsuzluğu anlaşılınca serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlandı

Zanlı, 13 Mart 2019 tarihinde Lefkoşa’da “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “Silahlı soygun”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu” ve “Meskûn mahalde ateş açma” suçlarıyla ilgili olarak döviz bürosunda çalıştığı dönemde çeteye bilgi sağladığı gerekçesiyle 16 Eylül’de tutuklanmıştı. Sema Iyutskanova Hadzhiyska 13 Mart 2019 tarihinde Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınması olayında cinayetle ilgili çetenin halen aranan elebaşı Zahid Masood’a, para transferiyle ilgili bilgi sağlamakla suçlanmıştı.



Mahkeme çıkarılan zanlı hakkında ilk etapta 3 gün daha sonra 7 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının cinayet ve soygunla bağı olmadığı anlaşıldı.Zanlı toplam 5 gün tutuklu kaldıktan sonra önceki gün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.