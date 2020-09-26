Ortaköy karıştı

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Kavşakta durmadan dönüşe geçen sürücü Bilal Sıddıqui Rawalpındı, başka bir araçla çarpışarak devrildi

Ortaköy karıştı
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Onur ULAĞ

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Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde meydana gelen ve bir aracın devrildiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 13.45 sıralarında, Ortaköy’de, Bilal Sıddıqui Rawalpındı (E-26) yönetimindeki DT 383 plakalı araç ile Şht. Astsubay Bayram Gümüş Sokak boyunca doğu istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman durmayıp, Şht. Adnan Sipahi Sokağı’na dikkatsizce giriş yaptı. Bu esnada Şht. Adnan Sipahi Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Ekin Sümer (E-29) yönetimindeki PM 529 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile PM 529 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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