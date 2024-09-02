Gurur verici

Merit Starlit Hotel & Rezidans ayrıcalıklı bir hayata Haziran ayında kapılarını açtı. Starlit, Montenegro Turizm Bakanlığı yüz tam puanın geçer not aldığı beş yıldız katagorizasyon değerlemesinden, 216 puan alarak Adriatik’in en yüksek değerlemesine sahip otel olarak Avrupa’ya adını altın harflerle yazdırdı.

Merit Starlit 20 bin metrekare’lik kapalı alana sahip. Birbirinden güzel ve lüks 49 Rezidans, 44 Otel odası, farklı konseptlerde dünya mutfaklarından leziz örnekler sunan 4 restaurant, Cigar Club, Sky Lounge Bar, SPA ve Casino’su ile Merit markasının tacındaki en değerli taş olmaya aday.

Misafirlerini kabul etmeye başladığı kısa dönemde Starlit, Dünya’nın dört bir yanından gelen ziyaretcilerinin akınına uğradı. Merit Starlit, Trip Advisor, Google, Booking.com gibi tanıtım sitelerinde misafirleri tarafından yüzlerce pozitif yorum alırken, artan beğeniler neticesinde kısa sürede Avrupa’nın en yüksek skorlu Oteli tahtına oturdu.

Bölgede ilk sıraya yerleşti

Merit Starlit, yüzde 96.52 gibi inanılmaz bir ortalama skorla tüm online satış kanalları arasında, bulunduğumuz bölgedeki uluslararası tanınırlığa sahip One&Only, Regent, Dukley, Splendid Hotel gibi tesisleri geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Ayrıntıya girdiğimizde Merit Starlit Google’dan yüzde 94, Booking.com’dan yüzde 100 ve Trip Advisor’dan yüzde100 tam puan aldı.

Avrupa çapındaki bu başarı, Merit Markası’nın değerini bir defa daha kanıtlarken, hiç şüphesiz Merit Starlit personelinin güler yüzlü ve üstün hizmet anlayışı ve yeni projenin turizme kazandırdığı inovasyonların da bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Tüm Rezidans ve Otel konaklayanlarına sunulan Star Assist hizmeti misafirlerin memnuniyetini arttırarak lüks anlayışının sınırlarını zorluyor. Star Assist kadrosu hizmet sunmaları için atandıkları misafirlerine daha uçaklarına binmeden ulaşıyor, yol boyu ve sonrasında estetik bir karşılama ile eşlik ediyor.

İki kişilik ekipler otel misafirlrine gün boyu hem asistanlık hem de butler hizmeti veriyor. Misafirler eşsiz Budva manzaralı odasında otururken veya Maybach ile seyahat ederken, Star Assist tüm detaylar üzerinde çalışıyor ve hizmet kalitesini maksimum seviyeye ulaştırıyor.

Tüm bu özellikleriyle Merit Starlit Avrupa’nın ortasında bir çekim merkezi haline geldi. Otelde konaklayanlar; kısa sürede yıldızı bu derece parlayan Merit Starlit’in ismini dünya çapında en başarılı, efsanevi hoteller listesinde yer alacağını söylüyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024, 09:51