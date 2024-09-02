Kemikleri kırıldı

Ömer KADİROĞLU

Girne-Tatlısu anayolunda motosikletle beton mikserin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 56 yaşındaki Feyami Hakan Binici isimli sürücü yaralandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün vücudunda kırıklar oluştuğu ancak hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında, Girne-Tatlısu anayolunun 6-7 km. arasında meydana geldi. Yönetimindeki VZ 825 plakalı motosikletle Tatlısu istikametine doğru seyreden 56 yaşındaki Feyami Hakan Binici, sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti.

Sürücü, o esnada karşı istikametten seyretmekte olan 55 yaşındaki Izzat Charyev yönetimindeki YR 651 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan VZ 825 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Alkollü sürücü park halindeki otobüse çarptı

Bu arada Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi’nde dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada alkollü sürücü cep içerisinde park halinde otobüse çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, UY 003 plakalı salon aracı 209 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsiz şekilde kullanan Ferhat Atlar (E-23) yolun sağında bulunan Paşa Hotel önüne geldiğinde, o esnada yolun solundaki cep içerisinde park halinde bulunan TUD 966 plakalı otobüsün arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadığı, araç sürücüsü Ferhat Atlar’ın aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.