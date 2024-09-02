Herkesi üzdü

Kuzey Kıbrıs’ta, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele eden ve 2.5 milyon dolarlık Zolgensma ilacına ihtiyaç duyduğu için düzenlenen bağış kampanyasıyla toplumun geniş kesimlerinden destek gören küçük Asya Polatlı, hayatını kaybetti. SMA hastalığına karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve ülke genelinde birçok insanın kalbinde yer edinen küçük Asya'nın vefatı, ülke genelinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Azmi ve direnişiyle birçok kişiye umut olan Asya bebek için pek çok gönüllü yardım kampanyaları başlamış, aileye destek olunmuştu. Bebeğin tedavisi için toplumdan gelen yoğun tepkiler sonrasında Bakanlar Kurulu kararı alınmış ve Polatlı’nın tedavisinin Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasındaki ‘Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’ uyarınca ücretsiz bir şekilde Ankara’da yapılacağı duyurulmuştu. Kas tedavisi’ için ailesiyle birlikte ‘Ankara’ya giden Asya bebeğin tedavisine, TC vatandaşı olmadığı gerekçesiyle başlanamamıştı.

Tedavi süreci devam ediyordu

Bu süreçte tam iyileşme için gerekli olan Zolgensma ilacının temini için ülkede çeşitli yardım kampanyaları başlatılmıştı. Sağlık Bakanlığı, yaklaşık üç hafta sonra TC vatandaşlığı alabilen Polatlı için ücretsiz kas tedavisine başlandığını duyurmuştu. Bu Güney Kıbrıs’tan yapılan yardım talebi de sonuç vermiş ve Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas Asya bebeğin iyileşmesi için gerekli ilacın kendileri tarafından karşılanacağını duyurmuştu. Asya Polatlı 27 Eylül’de özel bir ambulans uçakla tedavi maksatlı olarak Ankara’dan Yunanistan’a ortadan da Larnaka üzerinden Lefkoşa’nın güneyindeki Makarios Hastanesi’ne getirilmiş tedavi süreci başlamıştı. Asya bebeğin tedavisi sürerken, dün sabah yaşamını yitirdiği açıklandı.

Foto Gazimağusa sakinlerinden Fezile Yurtseven aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

40 yaşında veda etti

Ergün YAHAT

Gazimağusa’nın Sakarya bölgesinde yaşayan Fezile Yurtseven (40), dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk annesi Yurtseven’in ani ölümü sevenlerini üzdü.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürerken, Yurtseven’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024, 09:48