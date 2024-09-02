‘Hukukun çiğnenmesine  izin vermeyeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Masal denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacağını vurgulayarak, "Türk milleti, daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya, tarih yazmaya, tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin diyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mavi vatana verdikleri öneme vurgu yaparak, "'Masal' denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz. Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarları neyi icap ettiriyorsa, kimseden icazet almadan, kimin ne dediğine bakmadan, azim ve kararlılıkla onu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerin en yiğidi, orduların en şanlısı olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar güçlü bir yapıya sahipse, elbette bunda Deniz Harp Okulu'nun çok müstesna bir yeri olduğuna dikkati çekerek bahriyelilere şöyle seslendi:

"Sizlerin de katılımıyla ordumuzun bugün dünden çok daha güçlü hale geldiğine inanıyorum. Mavi vatanımızın müdafaasında sizler çok kritik roller üstleneceksiniz. Türkiye'ye ve mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize önemli hizmetlerde bulunacaksınız. Şunu lütfen unutmayın; tarih yazan, tarih yapan bir milletin evlatlarısınız. Bağımsızlığını, ödediği ağır bedellere borçlu bir ülkenin vatandaşlarısınız. Ailelerinizle birlikte milletimiz de sizin eğitiminiz için, birer bahriyeli olarak yetişmeniz için büyük fedakarlıklar gösterdi."

