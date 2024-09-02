Yol yarım kaldı

Abdullah SUİÇMEZ

Metehan Sınır Kapısından güneye geçişleri rahatlatmak amacıyla başlatılan yol çalışmasının yarıda kalmasının, ekonomik örgütlerin tek kuruşluk ödeme yapmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Elektrik, telefon ve asfalt altyapısının tamamlanmasına karşın, Şubat ayına kadar harcanan 250 bin Sterlin civarındaki paranın, müteahhit firmaya ödenmediği, hükümetin de bundan habersiz olduğu öğrenildi.

Protokol havada kaldı

Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) arasında 2 Haziran 2022 tarihinde kara sınır kapılarındaki hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik bir protokol imzalanmış, protokole Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği imza koymuştu. Ekonomik Örgütler Platformu tarafından yapılan açıklamada; Başbakan Üstel’in ortaya koyduğu iradeyi ve hükümetin kara sınır kapılarının iyileştirilme çabasını takdir ettikleri belirtilmiş “Ekonomik örgütler olarak elimizi taşın altına koyduk” denilmişti.

Protokol gereğince, öncelikle Metehan yolunun genişletilmesi öngörülmüş ve ihaleyi kazanan Tüfekçi firması kısa sürede çalışmaları başlatmış, işin önemli bir kısmını Şubat ayında tamamlamıştı.

Yolun tamamıyla bitmesi için gerekli olan ara ödeme yapılmayınca, müteahhit firma çalışmaları durdurma kararı almıştı.



