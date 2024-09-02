Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çürümeye yüz tutmuş domatesin kilosu 75 liradan satılması vatandaşın tepkisine neden oldu.
Kalitesiz ürünleri pahalıya satın almak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, “sadece domates değil salatalık da alınacak gibi değil” dedi.
Vatandaşlar, birçok sebze ve meyvenin fiyatının pahalı olduğunu söylerken, Kıbrıs sofralarının vazgeçilmez yiyeceği molehiya kilosu 100 liradan pazardaki yerini aldı.
Bamya ve börülce 150, taze fasulye 120 liradan satışa sunuldu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Taze molehiya: 100 TL
Börülce: 150 TL
Bamya: 150 TL
Fasulye: 120 TL
Domates: 75 TL
Şeftali: 70 TL
Limon: 75 TL
Soğan: 50 TL
Patates: 50 TL
Biber: 80 TL
Salatalık-25-50 TL
Kabak: 60 TL
Salatalık: 50 TL
Patlıcan: 50 TL
Havuç: 25 TL
Kalitesiz ve pahalı
Lefkoşa açık pazarda çürümeye yüz tutmuş domates 75 liradan satışa sunuldu
Hamit ER
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YORUMLAR
Almanya Japonya Amerika gibi herkes sadece uzmanı olduğu konudaki işi yapsa vatandaş bu sefalete ve rezilliklere katlanmazdı. Ülkenin iç güvenliğinden turist sayısından saçma sapan ev fiyatlarından zibil domatese kadar herşey