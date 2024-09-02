Kalitesiz ve pahalı

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çürümeye yüz tutmuş domatesin kilosu 75 liradan satılması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Kalitesiz ürünleri pahalıya satın almak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, “sadece domates değil salatalık da alınacak gibi değil” dedi.

Vatandaşlar, birçok sebze ve meyvenin fiyatının pahalı olduğunu söylerken, Kıbrıs sofralarının vazgeçilmez yiyeceği molehiya kilosu 100 liradan pazardaki yerini aldı.

Bamya ve börülce 150, taze fasulye 120 liradan satışa sunuldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Taze molehiya: 100 TL

Börülce: 150 TL

Bamya: 150 TL

Fasulye: 120 TL

Domates: 75 TL

Şeftali: 70 TL

Limon: 75 TL

Soğan: 50 TL

Patates: 50 TL

Biber: 80 TL

Salatalık-25-50 TL

Kabak: 60 TL

Salatalık: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Havuç: 25 TL