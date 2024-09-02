Garantörlük şart

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili girişimlerin Eylül ayında hız kazanması beklenirken, Diyalog muhabirine konuşan vatandaşların çoğunluğu, Türkiye’nin tavrının önemli olduğunu söyledi. Vatandaşlar “Türkiye’nin destek vereceği bir çözüm şeklini biz de destekleriz. Burada en önemli konu garantörlüğün devam etmesidir” dedi.

Çözümün her iki toplum için de yararlı olacağını düşünen vatandaşlar, bunun kalıcı olması için Türkiye ve Yunanistan’ın garantörlüğünün şart olduğunu söyledi.

Vatandaşlar; Yunanistan’ın AB üyesi olduğunu, Türkiye’nin ise henüz üye olmadığını belirterek; o yüzden Kıbrıs için AB garantörlüğünün kendilerine güven vermediğini kaydetti.

Ne dediler?..

Mehmet Koççatlılar

“Türkiye’nin kabul edeceği yeni bir çözüm planı ortaya çıkarsa tavrım olumlu olur. Türkiye olmazsa Kıbrıs Türkü bu günlere gelemezdi. Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyoruz ancak Rumlar bizi istemiyor. Ben Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyorum. Ama Türkiye’nin garantörlüğü devam etmeli.”

Hüseyin Olgaç

“Türkiye’nin kabul edeceği yeni bir çözüm modeline olumlu bakarım. Ben Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını isterim. Çözüm yıllardır beklenen bir durumdur ancak bir türlü olmadı. Kıbrıs’ta çözümsüzlük devam ederse göçler yaşanır. Bu nedenle bir çözüm olmasını istiyorum.”

Selda Ercan

“Tabii ki Kıbrıs’ta bir çözüm istiyorum ancak biraz zor gibi görünüyor. Kıbrıs’ta bir çözüm olacaksa hiçbir şeyin ikiye bölünmemesi gerekiyor. Zaten bu bölünmeler olduğu için çözüm hep ertelendi. İnsani haklarımız elimizden alınmadan bir çözüm olmalıdır. Böyle devam ederse yaşanan tüm sıkıntılar ve söz sahibi olamama durumumuz devam edecektir.”

Ekrem Sevinç

“Türkiye’nin kabul edeceği yeni bir çözüm modeline benim tavrım olumlu yönde olur, çünkü barış için her şey yapılır. Bir çözüm olursa daha iyi olur ancak olacağını pek sanmıyorum. Toplumun yarısı AB’yi istiyor. Türkiye garantörlüğünde bir anlaşma olmalı çünkü Avrupa pek güven vermiyor. İki uluslu bir devlet olmalı ve tek bir parlamento ile yönetilmelidir.”

Mehmet Edip

“Elbette ki çözümden yanayız ancak nasıl bir çözüm modeli ortaya çıkar bilemiyorum. Kıbrıs’ta iki tarafın bir birinin yaşamlarına saygı duyacağı bir çözüm modeli olmalıdır. Kıbrıs’ta bir çözüm olmazsa daha kötüye gidecektir. Kıbrıs’ta bir çözüm şarttır ancak benim ümidim pek kalmadı.”

Halit Seyran

“Türkiye’nin kabul edeceği yeni bir çözüm planı ortaya çıkarsa yok denmez. Türkiye kabul ediyorsa bizler de etmeliyiz. 50 yıldır Kıbrıs’ta bir çözümsüzlük var ve bu böyle devam ederse daha kötü olacaktır. Kıbrıs’ta çözüm olması halinde ülkede bir istikrar olacağını düşünüyorum. Zaten insanlar güneye gidip çalışıyor alışveriş yapıyor ve geziyor aynı şekilde onlar da buraya geliyor.”

Mustafa Arap

“Biz yalnız karar veremeyeceğimize ve anavatan Türkiye de garantör ülke olduğuna göre onun kabul edeceği bir çözüm planını bizler de kabul edeceğiz. Çözüm olmalıdır çünkü bu şekilde ne olduğu belli olmayan bir ortamda yaşamaktansa çözüm olmalıdır. Çoluk çocuğumuzun önünü görebilmesi adına, kimliğimizin tanınması ve ambargoların kaldırılması adına çözüm olmalıdır.”

Hamdi Öden

“Türkiye’nin kabul edeceği yeni bir çözüm planına benim tavrım olumlu olur. Ben Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyorum çünkü çözüm olmasıyla ülkede yaşanan sorunların da ortadan kalkacağına inanıyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olmaması demek olumsuzluk ve sorunların devam edeceği anlamına gelir. Bir anlaşma olursa ülke için de ilke insanı için de iyi olacaktır.”

Levent Hızal

“Geçmişte de defalarca denendi. Kıbrıs Türk halkı Annan Planına evet dedi ancak Rumlar ise hayır diyerek çözümsüzlüğün devamını istedi. Avrupa Birliği o dönemde Kıbrıs Türk halkına evet dediği için bazı açılımlar yapacağını söylese de üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hiçbir açılım olmadı. Hala iki devletli çözüm modelinde süregelen bir çizgisi var hem şu anki yönetimin hem de Türkiye’nin. Bu ülkede önümüzdeki süreçte nasıl ki bir gecede kapılar açıldı uluslararası aktörler tarafından istenirse olabilir. Kıbrıs’ta bir çözüm olmazsa şu anki sorunlar yaşanacağı için Kıbrıs Türk halkı bedel ödemeye devam edecektir. Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü sulandırılmadan bir anlaşma olmalıdır.”

Süheyla Mitsadalı

“Türkiye’nin kabul edeceği yeni bir çözüm planına benim tavrım olumlu olur. Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olmazsa yaşadığımız sıkıntılar devam edecek. Çocuklarımızın geleceği için bir çözüm olmasını istiyoruz.”

Sinan Ruhi

“Türkiye’nin kabul edeceği yeni bir çözüm planına benim tavrım çıkacak olan plana göre belli olacaktır. Kıbrıs’ta bir çözüm olmalıdır. Bir çözüm olması halk için iyi yiyicileri için kötü olacaktır.”

Gül Özacar

“Kıbrıs’ta artık bir çözüm olmalıdır. Bir çözüm olmasıyla ülke için de halk için de daha iyi olacaktır. Anlaşma olmasıyla ülkeye daha fazla insan gelecektir ancak 50 yıldır olmayan bir anlaşmanın bu saatten sonra olacağını düşünmüyorum.”