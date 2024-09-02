Sürat ve alkol

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gece yapılan denetimlerde, 2 bin 148 sürücü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 401 sürücüye ceza yazıldı.

Bir sürücü tutuklandı, 53 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada rapor edilen suçlar şu şekilde kaydedildi:

“158 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 23 trafik ışıklarına uymamak, 9 sigortasız araç kullanmak, 15 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,4 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 116 diğer trafik suçları.”